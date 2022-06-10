Брюссель, , 07:40 — REGNUM Брюссель направит Киеву официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, но возможность прибытия на него президента Украины Владимира Зеленского останется под вопросом «до последней минуты». Об этом 10 июня сообщает агентство Europa Press.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что помешать Зеленскому приехать в Мадрид могут возможные проблемы с выездом из страны и развитие ситуации на Украине в связи с проведением Россией военной спецоперации.

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, которые приводит газета Reppublica, Зеленский примет участие в мадридском саммите, который пройдёт с 28 по 30 июня, «тем или иным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, после чего отправится на встречу стран НАТО, которая пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде.

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