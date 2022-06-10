Брюссель, 10 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Брюссель направит Киеву официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, но возможность прибытия на него президента Украины Владимира Зеленского останется под вопросом «до последней минуты». Об этом 10 июня сообщает агентство Europa Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Отмечается, что помешать Зеленскому приехать в Мадрид могут возможные проблемы с выездом из страны и развитие ситуации на Украине в связи с проведением Россией военной спецоперации.

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, которые приводит газета Reppublica, Зеленский примет участие в мадридском саммите, который пройдёт с 28 по 30 июня, «тем или иным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, после чего отправится на встречу стран НАТО, которая пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде.