Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен не считает, что экономика США скатится в рецессию, но экономический рост в стране замедлится «абсолютно». Об этом она заявила 9 июня на конференции, организованной изданием The New York Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ведомства пояснила, что потребительские расходы и инвестиции в Соединенных Штатах остаются на высоком уровне. Вместе с тем министр признала, что «мир очень нестабилен» и может «случиться то, чего нет в прогнозах».

Кроме того, Йеллен полагает, что не стоит ждать снижения цен на бензин в ближайшее время. Она добавила, что борьба с инфляцией стала главным приоритетом администрации США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня ведущий американского телеканала Fox News Грег Гутфельд назвал президента США Джо Байдена «худшим президентом» за всю историю страны.

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