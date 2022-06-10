Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области значительно увеличилось количество медицинских обследований в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Диспансеризация Onf.ru

По данным властей, медицинскую помощь на базе передвижных ФАПов получили почти 30 тыс. жителей, из них 8 тыс. человек прошли диспансеризацию.

В регионе отмечают значительный рост количества обследований в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах: в марте обследование прошли 4695 человек, в апреле (+36%) — 6380 жителей, а в мае — 8568 граждан.

В рамках работы передвижных комплексов проводится флюорография и маммография: всего проведено 42 958 флюорографических исследований, по результатам которых обнаружено 267 патологических изменений в лёгких. На передвижном маммографе прошли обследование 1063 женщины, выявлено более 70 случаев патологических процессов.

В минздраве сообщают, что пациенты, у которых обнаружены патологические изменения сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, новообразования и другие заболевания поставлены на учёт и направлены на дальнейшее обследование.

Отметим, что в Ульяновской области для профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний работают 32 передвижных медицинских комплекса, в том числе 23 ФАПа.

Как сообщало ИА REGNUM, диспансеризацией охвачены также пациенты, переболевшие ковидом: их обследование проводится в несколько этапов. На начало июня заявлялось, что в Ульяновской области диспансеризацию прошли почти 94 тыс. человек, из них 16 тыс. пациентов отправлены на второй этап медицинских осмотров.

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