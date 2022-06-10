Шарлыкский район, Оренбургская область, , 07:33 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области начали строить новый газопровод. Он позволить провести работы по догазификации 15 домов по улице Саяны села Зеркло, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Газопровод btr

Дома на улице Саяны отделены от большей части села рекой Зеркло, поэтому их газификация требовала особого подхода. Протяженность газопровода составит 900 метров. Ввести в воде его планируют в третьем квартале 2023 года.

Газификация населенных пунктов идёт в рамках региональной программы. Общий объём инвестиций с 2022 по 2030 год составит почти 755 млн рублей. Программой предусмотрено строительство порядка 170 км новых межпоселковых и 214 км внутрипоселковых газопроводов, а также реконструкция 13 газораспределительных станций.