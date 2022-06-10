Абакан, 10 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 189 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлено десять носителей коронавируса, выздоровели 13 человек, сообщили ИА REGNUM 10 июня в правительстве республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Шесть новых носителей выявлено в Таштыпском районе, два — в Усть-Абаканском, по одному — в Алтайском и Ширинском.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,0; за семь дней — 0,7.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Хакасии был подтверждён 21 случай заражения коронавирусом, выздоровели 25 человек.