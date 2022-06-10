Екатеринбург, 10 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Студенты из Свердловской области уехали на месяц в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Они помогут с их восстановлением, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Десять человек отправились туда в составе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они будут оказывать помощь с разбором завалов и с восстановлением жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, также уральцы активно собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Кроме того, на Урал прибыли несколько десятков беженцев из ДНР и ЛНР.