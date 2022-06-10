Тбилиси, 10 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, назвал депутатов Европейского парламента, принявших резолюцию с критикой правительства Грузии, «жертвами фейков», сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтвари архи».

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Кампания, которая проводится с 2012 года для защиты преступников, достигла одного из высших институтов Европейского союза, Европейского парламента, что очень печально и тревожно. Крайне тревожно, когда один из самых важных органов чувств современного мира, институт ЕС такого высокого уровня становится жертвой так называемых фейков», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что в резолюцию Европарламента о ситуации со СМИ в Грузии были внесены поправки, согласно которым депутаты требуют ввести индивидуальные санкции в отношении предпринимателя Бидзины Иванишвили.