Петропавловск-Камчатский, 10 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. На Камчатке 9 июня пожарные тушили четыре возгорания сухой растительности на общей площади 53,7 га. Крупнейшее из них на 50 га произошло в районе 29 км трассы морпорт — аэропорт вблизи СНТ «Парус», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

ГУ МЧС по Ярославской области Пал травы

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Пожар тушили более восьми часов. Распространиться огню в сторону дач не дали пожарные, а также естественные преграды — река и овраг.

На месте пожара отсутствовали подъездные пути, поэтому тушили его при помощи ранцевых огнетушителей.

По предварительной версии возгорание произошло из-за поджога.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, за последние сутки в России ликвидировано 30 лесных пожаров общей площадью 980 га.