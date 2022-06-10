Владивосток, 10 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Приморье готовится к празднованию Дня России — запланировано более 100 культурно-массовых мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Tambov.gov.ru 12 июня. День России

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12 июня в 12:00 на центральной площади Владивостока пройдет большой праздничный концерт и вручение паспортов юным жителям края. В программе — модные показы от приморских дизайнеров — модели продемонстрируют наряды с национальной символикой России, пройдут выступления спортсменов и патриотический флешмоб с разворачиванием триколора.

В Приморской краевой филармонии в 18.00 состоится концерт «Русская душа» с участием лауреатов международных вокальных и инструментальных конкурсов.

Торжества в честь Дня России пройдут во всех городах и районах Приморья.

Парусная регата «Паруса России» пройдет во Владивостоке и Находке. Состоятся соревнования по конному спорту, посвященные памяти маршала Советского Союза Буденного. В Арсеньеве пройдет городской турнир по шашкам.

В городах и селах Приморья 12 июня состоятся митинги, патриотические концерты, акции, гуляния, торговые ярмарки, флэшмобы, спортивные мероприятия.

Праздничные флэшмобы пройдут в Уссурийске, Фокино, Хасанском, Хорольском округах, Шкотовском, Яковлевском и Ольгинском районах.

11 июня в сквере мультимедийного парка «Россия — Моя история» музыкальный караоке-субботник «Я люблю тебя, Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, в День России президент РФ Владимир Путин проведет в Георгиевском зале Кремля церемонию вручения Государственных премий.