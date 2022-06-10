Пекин, , 07:16 — REGNUM Ключевой показатель уровня инфляции — индекс потребительских цен Китая — сохранился в мае на уровне 2,1%, как и в предыдущем месяце. Об этом сказано в опубликованном 10 июня докладе Государственного статистического управления КНР.

Инфляция © ИА REGNUM

Самым подорожавшим видом товара в Китае стало топливо — за месяц цена на него поднялась на 27,1%. Стоимость мяса в Китае поднялась на 1,9%, а цена свинина выросла на 5,2%. Выросли цены на фрукты (1,5%), яйца (1,4%) и на зерно (0,5%).

При этом свежие овощи упали в цене на 15%.

Целевой показатель инфляции на текущий год был установлен властями Китая на уровне 3%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, замедление темпов роста китайского ВВП в 2022 году может оказаться очень болезненным для мировой экономики.

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