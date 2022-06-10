Красноярск, , 07:14 — REGNUM По состоянию на утро 10 июня в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 66 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра.

Лесной пожар yarregion.ru

Огнеборцы уже остановили распространение огня на площади 12 га. В тушении возгораний принимают участие 68 человек и три единицы техники.

За прошедшие сутки в лесах края потушили два пожара на площади 51,6 га в Эвенкийском и Шушенском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы.

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