Якутск, , 07:27 — REGNUM Руководитель Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске Анатолий Николаев считает, что его фамилию в санкционном списке Украины стоит рассматривать как попадание в число ректоров ведущих вузов России. Так он прокомментировал введённые в отношении него ограничения, сообщило ЯСИА 10 июня.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Видимо, властям Украины уже не хватает списков для введения санкций, что взялись за учебные заведения. Не знаю, как отреагировать на эту новость, но можно это рассматривать как попадание в список ректоров ведущих вузов России, которые сплотились вокруг нашего президента и играют ведущую роль в патриотическом воспитании молодёжи», — сказал Анатолий Николаев.

Он подчеркнул, что всегда считал Украину братской, но не поддерживает действия киевского режима, и своего мнения менять не собирается.

«В будущем наш университет планирует выстраивать партнерские отношения с вузами Донбасса», — также заявил ректор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 9 июня также подписал указ о санкциях в отношении президента России Владимира Путина. Кроме того, бессрочные санкции введены в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы МИД РФ Сергея Лаврова и ещё целого ряда руководителей правительственных ведомств и силовых структур России.