Всегда считал Украину братской — попавший под санкции ректор вуза Якутии
Якутск, 10 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Руководитель Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске Анатолий Николаев считает, что его фамилию в санкционном списке Украины стоит рассматривать как попадание в число ректоров ведущих вузов России. Так он прокомментировал введённые в отношении него ограничения, сообщило ЯСИА 10 июня.
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Он подчеркнул, что всегда считал Украину братской, но не поддерживает действия киевского режима, и своего мнения менять не собирается.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 9 июня также подписал указ о санкциях в отношении президента России Владимира Путина. Кроме того, бессрочные санкции введены в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы МИД РФ Сергея Лаврова и ещё целого ряда руководителей правительственных ведомств и силовых структур России.