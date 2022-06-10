Челябинск, , 07:13 — REGNUM В Челябинске в ночь на 10 июня прекратили работу все рестораны McDonald’s. Причиной этого стал ребрендинг, пишут СМИ.

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

В течение нескольких дней предстоит сменить вывески, форму и прочее. Также немного поменяется меню. После окончания ребрендинга рестораны откроются уже под новым названием.

На время закрытия за сотрудниками сохранят заработную плату. Как сообщало ИА REGNUM, в марте McDonald’s объявил о приостановке работы в России. А затем российскую сеть приобрёл один из предпринимателей.