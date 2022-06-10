Чебоксары, 10 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по очередному уголовному делу, на этот раз фигурантами стали двое несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор вынесен в отношении 17-летнего чебоксарца и его 15-летнего друга. В ведомстве считают причастным к преступлению ещё одного подростка, но он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

По данным правоохранителей, ночью 8 января 2022 года на улице Маршака в Чебоксарах обвиняемые решили угнать припаркованный во дворе автомобиль ВАЗ-21 102, один из которых при помощи отвёртки открыл переднюю дверь и запустил двигатель, после чего подростки поехали в сторону дороги.

«Но они увидели в одном из дворов служебную полицейскую машину. Испугавшись, бросили угнанный автомобиль и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемых установили после обращения автовладельца к правоохранителям.

Каждый из фигурантов уголовного дела признан виновным в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), получив 4 тыс. и 5 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах признали виновными в угоне автомобиля двух жителей, в том числе несовершеннолетнего. Одного из фигурантов уголовного дела также уличили в сексе со школьницей.

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