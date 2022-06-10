Токио, 10 июня, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Оптовые цены на товары в Японии за май 2022 года выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на фоне ослабления курса японской иены. Об этом свидетельствуют данные Банка Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Утверждается, что рост темпов инфляции в Японии вызван ростом цен на энергоносители и зерно на мировом рынке. Также на инфляцию повлияло и ослабление курса национальной валюты. Эксперты предполагают, что это привело к росту импортных цен.

Отмечается, что ослабление курса иены выгодно для экспортеров, однако приводит к проблемам с ценами на внутреннем рынке. Банк Японии уточняет, что цены на импорт выросли на 43,3% по сравнению с маем 2021 года. В то же время экспортные цены выросли всего на 16,7%.

Ранее курс японской иены по отношению к доллару США опустился до рекордно низкого с февраля 2002 года уровня. 9 июня курс составил 134,35-134,36 иены за один американский доллар.