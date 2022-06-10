Хельсинки, , 07:04 — REGNUM Финляндия собирается возвести заграждения «в критических районах» на границе с Россией, сообщается на сайте финского министерства внутренних дел.

Флаг Финляндии Jan Leineberg

В ведомстве утверждают, что это необходимо сделать для «укрепления безопасности республики» в борьбе с «угрозами гибридного характера», в частности, при случаях «использования миграционного вопроса» с последующим «оказанием политического давления».

В рамках строительства заграждений будут включены поправки в закон об охране госграницы, согласно которым прием мигрантов будет происходить в специальных пунктах пропуска. Для возведения соответствующих объектов пограничная служба Финляндии получит от правительства дополнительное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня финская таможня объявила, что экспорт товаров из республики в Россию по итогам апреля 2022 года сократился более чем на 58%, а импорт из РФ — увеличился незначительно.

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