Челябинск, , 07:02 — REGNUM Специальная военная операция России продемонстрировала единство многонационального народа нашей страны. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев на семинаре-совещании в Челябинске.

Владимир Якушев Kremlin.ru

«На Украине, в ДНР и ЛНР вместе сражаются парни разных национальностей. И все они проявляют мужество и героизм», — сказал полномочный представитель.

Якушев также добавил, что видит отторжение людьми всех форм национализма и нацизма. Это он считает знаковым результатом государственной национальной политики. По его мнению, на этом фоне тем более важно повышать эффективность такой политики, отвечая как на текущие, так и на перспективные вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, семинар-совещание состоялся в Челябинске 9 июня.