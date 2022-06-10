Багдад, 10 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Ираке о своей отставке 9 июня объявили депутаты крупнейшего в парламенте страны блока шиитского имама Муктады ас-Садра. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Khamenei. ir Муктада ас-Садр

По его информации, лидеру фракции депутатами было подано прошение для принятия решения «по его усмотрению». Ранее о вероятности такого шага со стороны депутатов от его партии заявил сам ас-Садр.

Муктады ас-Садр «Если существование блока (в парламенте) является препятствием для формирования правительства, все депутаты готовы уйти в отставку… Пусть дорогие депутаты напишут прошения об отставке и представят их в президиум парламента после того, как им будет дано соответствующее указание в ближайшем будущем».

На прошедших в Ираке в октябре 2021 года досрочных парламентских выборах сторонники ас-Садра получили 73 места из 329, что более чем в два раза превышает результаты ближайших конкурентов. Для избрания президента и формирования правительства необходимо сформировать партийную коалицию, обладающую не менее чем 166 мандатами, что до сих пор не удалось.

В связи с перманентным параличом власти и невозможностью найти иной выход из тупика, ас-Садр в конце мая предложил распустить законодательный орган и провести новые досрочные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники иракского политика Муктады ас-Садра, ранее заявившего о своём уходе в оппозицию, организовали серию акций протеста.

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