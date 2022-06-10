Ульяновск, 10 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает оставаться практически на прежнем уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие оперативные данные публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным, 9 июня в Ульяновской области официально выявлено 30 носителей SARS-CoV-2, 8 июня лабораторно подтверждён 31 случай заражения коронавирусом.

Всего в регионе сделано 2 122 078 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 9 июня проведено 2246 тестов (8 июня — 2482 исследований).

Напомним, что снижение заболеваемости ковидом в Ульяновской области отмечается во всех возрастных группах, за исключением граждан 65 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, лабораторно подтверждено 203 240 случаев заражения коронавирусом, вылечились от ковида 197 994 человека, скончались 4704 больных.