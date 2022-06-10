Благовещенск, 10 июня, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Соевое масло и пиломатериалы повезли в Хэйхэ сегодня, 10 июня, по новому трансграничному мостовому переходу, который соединил Россию и Китай. В Амурскую область отправлены шины и комплектующие к электрооборудованию, написал в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Amurobl.ru Возведение российской части трансграничного моста через Амур

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«Сегодня исторический момент для двух государств. Запущено грузовое сообщение по трансграничному мосту. Выражаю благодарность президенту Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпинус строителям и всем, кто принимал участие в реализации этого масштабного проекта», — отметил глава Приамурья.

Он выразил уверенность, что открытие моста даст мощный толчок к развитию не только экономики региона, но и всего Дальнего Востока и России.

Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовых автомобилей было открыто через реку Амур по первому автомобильному мосту, соединяющему Россию и Китай. Трансляция церемонии открытия моста велась 10 июня с места события с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, с площадок Благовещенска и Хэйхэ.