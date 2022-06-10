Вашингтон, 10 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Материалы, якобы свидетельствующие в пользу версии о вине экс-президента Дональда Трампа за беспорядки на Капитолийском холме в январе 2021 года, продемонстрировал спецкомитет палаты представителей Конгресса США, занимающийся расследованием обстоятельств дела. Открытое заседание по делу о штурме Капитолия прошло 9 июня.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

Председатель спецкомитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) назвал действия Трампа «масштабным многоступенчатым заговором с целью фальсификации президентских выборов». По мнению Томпсона, штурм здания Конгресса США — это высшая точка попытки переворота.

По мнению члена палаты представителей Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг), люди, ворвавшиеся в здание Конгресса США, были мотивированы тем, что сказал им Трамп. А именно: что выборы были украдены, а законный президент только он сам.

В спецкомитет, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января в 2021 году, вошли семь демократов и двое республиканцев, считая Лиз Чейни. При этом республиканцы в спецкомитете из числа тех, кто критиковал Трампа, невзирая на осуждение со стороны однопартийцев. Спецкомитет Конгресса США был сформирован вопреки протестам Республиканцев, исключительно по желанию партии демократов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-лидер ультраправых в США не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия.