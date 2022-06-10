Куала-Лумпур, , 06:45 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 1887 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, восемь заболевших прибыли в страну из-за границы, остальные заразились непосредственно на малайзийской территории. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 4 520 852. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего на малайзийской территории с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 35 708 человек.

В настоящее время в Малайзии числится 22 074 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 25 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 17 нуждаются в кислородной поддержке. Отмечается, что к 10 июня в королевстве ревакцинировались против COVID-19 не менее 49,3% жителей.