Благовещенск, 10 июня 2022, 06:54 — REGNUM Там, где 10 июня открыли 20-километровый мостовой переход из столицы Амурской области Благовещенска в китайский город Хэйхэ, шесть лет назад не было даже подъездных дорог. Об этом написал в своём телеграм-канале министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
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По словам Александра Козлова, в 2016 году, когда он был губернатором региона, многие не верили, что мост появится.
Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовых автомобилей было открыто через реку Амур по первому автомобильному мосту, соединяющему Россию и Китай. Трансляция церемонии открытия моста велась 10 июня с места события с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.