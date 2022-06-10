Благовещенск, 10 июня, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Там, где 10 июня открыли 20-километровый мостовой переход из столицы Амурской области Благовещенска в китайский город Хэйхэ, шесть лет назад не было даже подъездных дорог. Об этом написал в своём телеграм-канале министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Council.gov.ru Александр Козлов

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«Сегодня в моём родном Благовещенске исторический день! Я ждал его с 2016 года. Открыто автомобильное движение по мосту Россия-Китай!» — отметил он.

По словам Александра Козлова, в 2016 году, когда он был губернатором региона, многие не верили, что мост появится.

«Но, выходя на лёд Амура в декабре 2016 года, чтобы вместе с китайскими коллегами дать старт строительству, ни я, ни моя команда из правительства Амурской области, не сомневались, что у нас всё получится. Благодаря профессионализму строителей мост был готов в срок. В мае 2020 года!!! Но пандемия и закрытые границы не позволили запустить движение два года назад… Поэтому сегодняшнее событие более чем долгожданное», — подчеркнул Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовых автомобилей было открыто через реку Амур по первому автомобильному мосту, соединяющему Россию и Китай. Трансляция церемонии открытия моста велась 10 июня с места события с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.