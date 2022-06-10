Владивосток, , 06:42 — REGNUM Меч Победы вручили 9 июня Владивостоку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Накануне Дня России в Москве в музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения мечей Победы городам воинской славы.

45 мечей Победы изготовили уральские оружейники. Клинок украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого города. На другой его стороне высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравированы портреты русских полководцев.

«От всего сердца благодарю наших ветеранов, труд и мужество которых привели нашу страну к победе в Великой Отечественной войне. Этот меч мы передадим в музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева», — написал в своём телеграм-канале мэр Владивостока Константин Шестаков после вручения меча.

Как сообщало ИА REGNUM, памятный Меч Победы как символ вклада в победу в Великой Отечественной войне вручили 9 июня Брянску.