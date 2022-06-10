Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге в ночь на 10 июня закрылись все рестораны сети McDonald’s. Причиной стал предстоящий ребрендинг, пишут СМИ.

МакДональдс Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным E1.ru, рестораны начнут работу после поступления новой упаковки. При этом из меню исчезнет часть позиций. На время закрытия работникам обещают сохранить заработную плату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сеть ресторанов McDonald’s приостановила работу в России после начала спецоперации на Украине. Новый владелец сети намерен провести ребрендинг. Уже поданы заявки на регистрацию новых товарных знаков.

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