Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Военный вертолет потерпел крушение в штате Калифорния (США), сообщает в своем микроблоге командование авиабазы «Эль-Сентро» американских военно-морских сил.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

Это уже второе по счету подобное происшествие в регионе за последние два дня. На борту вертолета находились четыре человека. Им удалось спастись. Один из военнослужащих получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на юго-востоке Калифорнии упал военный конвертоплан MV-22 Osprey. В результате инцидента погибли пять военнослужащих.

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