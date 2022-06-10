Абакан, 10 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Лесопожарный сезон продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, основные причины большинства лесных пожаров в регионе — человеческий фактор и переход огня с земель иных категорий. В летнее время на ситуацию также влияют сухие грозы.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

С начала 2022 года в Хакасии потушили 64 лесных пожара на общей площади более 16 тыс. га. По состоянию на 9 июня в регионе не было зарегистрировано лесных пожаров.

Напомним, лесопожарный сезон в Хакасии длится до поздней осени.

Читайте также: В России за сутки потушили 30 лесных пожаров