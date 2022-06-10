Челябинск, , 06:53 — REGNUM В Уральском федеральном округе зафиксировано уменьшение числа межнациональных конфликтов, однако проблемные ситуации продолжают происходить. Об этом в ходе семинара-совещания посвященного национальной политики России до 2025 года заявил уральский полпред Владимир Якушев.

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По словам полпреда, в 2021 году зафиксировано 17 межнациональных конфликтов против 20 в 2020 году. «Но мы видим и проблемы. Подтверждение тому — конфликты, случившиеся за последний год в Свердловской области, Югре и ряде других регионов», — отметил Якушев. Он также подчеркнул, что причину проблемы видит в недостаточности предупредительных мер, а её решение заключается в эффективной работе с национальными культурными объединениями.

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