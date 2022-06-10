Москва, 10 июня, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить кешбэк за приобретённые туры в регионы Дальнего Востока до 40 тыс. рублей, документ опубликован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Глава государства сделал ряд поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 26 апреля.

Путин поручил правительству РФ предусмотреть увеличение возмещения части стоимости оплаченного турпродукта в регионы Дальневосточного федерального округа. Срок исполнения поручения — 30 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы разных фракций, в том числе вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»), обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой ввести дорожный кешбэк.