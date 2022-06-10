Петропавловск-Камчатский, 10 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали сейсмологи в акватории Камчатского залива, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Martin Luff Последствия землетрясения

«Землетрясение произошло в точке с координатами 56,238 градуса северной широты, 162,326 градуса восточной долготы», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 54 километрах к востоку от поселка Усть-Камчатск. Его очаг залегал на глубине 18,4 километра. По предварительным данным, местные жители подземных толчков не ощутили. После сейсмособытия обращений в экстренные службы региона также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня землетрясение магнитудой 4,5 произошло в районе Командорских островов на Камчатке. Его очаг находился в 250 километрах к юго-востоку от села Никольское на глубине 62 километра. Жители региона подземных толчков не ощутили.