Пекин, , 06:30 — REGNUM Бывший директор государственной компании China Huadian Corporation Ltd. был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года в Китае за получение взяток на сумму 468 млн юаней (около $70,05 млн), сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Смертная казнь Цитата из к/ф «Зеленая миля». реж Фрэнк Дарабонт. 1999. США

Народный суд промежуточной инстанции в Чанчуне столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая установил, что Юн Гунмин получал взятки, злоупотребляя властью на различных должностях, которые он занимал в местных партийных комитетах, правительствах и государственных компаниях в период с 1992 по август 2016 года.

Сумма взяток, полученных Юном, была особенно огромной, а обстоятельства его преступления были особенно отвратительными, говорится в заявлении суда. Однако был вынесен мягкий приговор, учитывая, что Юн признался во время следствия, раскаялся и сотрудничал в возвращении своих незаконных доходов. Юн сказал, что принял приговор и не будет подавать апелляцию.