Тбилиси, 10 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В резолюцию Европейского парламента о безопасных условиях для СМИ и журналистов в Грузии были внесены поправки, предусматривающие введение индивидуальных санкций в отношении олигарха и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили., сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Мы выражаем нашу озабоченность по поводу разрушительной роли, которую олигарх Бидзина Иванишвили играет в грузинской политике и экономике, а также контроля, который он осуществляет над правительством Грузии и его решениями, включая политически мотивированное преследование журналистов и политических оппонентов. Мы также выражаем нашу глубокую озабоченность по поводу личных и деловых связей Иванишвили с Кремлём, который определяет позицию грузинского правительства. Мы призываем Совет и демократических партнёров рассмотреть вопрос о введении персональных санкций в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», — говорится в тексте поправки.

Европейский парламент принял совместную резолюцию, инициированную пятью политическими группами Европейского парламента, о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Резолюцию поддержали 308 депутатов Европарламента и 218 проголосовали против.