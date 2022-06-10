Чэнду, Китай, 10 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Второе по счету землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в уезде Баркам Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая 10 июня у в 1:28 по пекинскому времени, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 32,25 градуса северной широты и 101,82 градуса восточной долготы на глубине 13 км. Ранее в городе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балла.