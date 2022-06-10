Чэнду, Китай, 10 июня, 2022, 06:22 — ИА Регнум. На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в уезде Баркам Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая в 00:03 ночи (по пекинскому времени), сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, эпицентр находился по координатам 32,27 градуса северной широты и 101,82 градуса восточной долготы.