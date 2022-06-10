Москва, 10 июня, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В пятницу, 10 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

В ночь на 11 июня в Москве без осадков. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью — северный 3−8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В субботу, 11 июня, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +22… +27 °C, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стал самым жарким днём в Москве с начала текущего года.