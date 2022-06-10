Екатеринбург, 10 июня, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 и 10 июня проводится XV Европейско-Азиатский правовой конгресс. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Нынешний форум посвящён интернационализации юридической науки и образования. В нём участвуют более 700 делегатов из 13 государств. С 2007 года ежегодно такие сессии организует Уральский государственный юридический университет. В ходе них вырабатываются проекты содействия повышению эффективности деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ЕАЭС.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев полагает, что темпы интеграционного строительства в ЕАЭС за последние годы существенно возросли. Он добавил, что это не сиюминутный тренд, а последовательное и долгое выстраивание отношений с ближайшими соседями России.

«Сегодня центр экономического развития постепенно перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал чиновник. И подчеркнул, что Свердловская область, находясь на перексечении крупнейших транспортных магистралей, потоков основных ресурсов и товаров, обладает уникальными возможностями.