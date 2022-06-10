Пекин, , 06:17 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал страны БРИКС углублять практическое сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также развивать сотрудничество в области цифровой экономики и других новых областях, сообщает 9 июня агентов Синьхуа.

Ху Чуньхуа Официальное интернет-представительство президента России

Ху сделал это заявление, выступая на 12-й встрече министров экономики и торговли стран БРИКС по видеосвязи в четверг. Отметив, что страны БРИКС являются важной движущей силой регионального и глобального экономического и торгового роста, Ху призвал страны БРИКС совместно расширять практическое сотрудничество в области экономики и торговли, обеспечивать безопасность и стабильность глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек и развивать сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика.

Страны БРИКС должны твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, поддерживать реформу ВТО в правильном направлении и эффективно защищать законные права и интересы развивающихся членов, добавил Ху.

Китай будет решительно открыт на более высоком уровне, подчеркнул Ху, добавив, что Китай готов придерживаться международных экономических и торговых правил высокого уровня, продвигать высококачественное сотрудничество в рамках «Пояса и пути», а также вести переговоры и подписывать соглашения о свободной торговле высокого уровня с большим количеством стран и регионов.

«Китай готов поделиться своими возможностями развития с другими странами, включая страны БРИКС», — отметил Ху.

Китай приветствует соответствующие правительственные ведомства, деловые круги и международные организации стран БРИКС для изучения новых областей сотрудничества и достижения более взаимовыгодных результатов с Китаем, добавил Ху.