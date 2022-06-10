Хайкоу, Китай, , 06:14 — REGNUM Центр трансграничного продвижения итальянского дизайна был официально открыт в Хайкоу, столице тропической островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 9 июня агентство Сньхуа.

Хайкоу Anna Frodesiak

По словам президента Hainan Design Week Co., Ltd. Сунь Цюня, центр является частью мероприятий стран-партнеров первой Хайнаньской недели дизайна, общественной платформы для инновационного дизайна.

«Цель недели дизайнах — охватить весь остров на весь год. Мы также надеемся построить долгосрочную выставочную схему и активно связать мероприятие с европейскими странами», — сказал Сан.

По данным Суня, регион Марке в Италии является первым официальным государственным партнером Центра трансграничного продвижения итальянского дизайна в Хайкоу.

«Будучи известным дизайнерским центром, Марке является центром «Сделано в Италии». Ожидается, что в будущем Хайнаньская неделя дизайна привлечет больше международных ресурсов на Хайнань и будет способствовать глобальному сотрудничеству в индустрии дизайна, одновременно поддерживая превращение Хайнаня в международный остров дизайна», — сказал Сунь.

Генеральный директор и основатель China Europe Carbon Neutral Technology Co., Ltd. Массимо Баньяско сказал, что это событие знаменует собой новый шаг в укреплении отношений между Китаем и Италией во многих областях.