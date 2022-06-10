Якутск, , 06:16 — REGNUM Найти тех, кто жестоко убил медведя в Якутии, не составит труда, уверен депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия»). Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Владимир Бурматов ER.ru

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«Занимаюсь уже этими выродками. Посадим», — уверен Владимир Бурматов.

То, что медведя взорвали, он назвал очень тяжёлым преступлением, попадающим сразу под две статьи УК РФ — «Жестокое обращение с животными» (с отягчающими обстоятельствами: группа лиц, предварительный сговор, трансляция в интернет) и «Применение взрывчатых веществ с целью уничтожения зверей и птиц».

«Найти убийц, полагаю, не составит труда. С полицией и прокуратурой уже работаем. Надо посадить их пока они ещё кого-нибудь не взорвали», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и взорвали. Расправу сняли на видео.