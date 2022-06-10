Токио, 10 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии намерена значительно нарастить долю атомной энергетики в энергобалансе страны, а также кардинально увеличить оборонные расходы. Об этом со ссылкой на новую программу ЛДП 10 июня сообщает газета Nikkei.

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Из документа, утверждённого перед намеченными на июль выборами в верхнюю палату парламента, следует, что в ситуации дефицита электроэнергии и роста цен на энергоресурсы ЛДП планирует предпринять значительные усилия для возобновления работы остановленных после аварии на АЭС «Фукусима-1» атомных электростанций. Несмотря на сложность прохождения процедуры проверки безопасности АЭС и согласования с местными властями, правительство рассчитывает значительно повысить долю атомной энергетики в энергобалансе страны.

Другой важнейший для ЛДП вопрос, отражённый в программе, затрагивает оборону. За ближайшие пять лет правящая партия намерена значительно повысить военные расходы, ориентируясь на установленный в НАТО уровень в 2% ВВП.

Напомним, в последние годы Япония последовательно наращивает оборонный бюджет, доведя его в текущем финансовом году до рекордных 5,37 трлн иен (более $40 млрд), что составляет около 1% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии в случае низких температур предстоящей зимой дефицит электроэнергии может оказаться эквивалентен потребностям примерно 1,1 млн домохозяйств.