Пхеньян, , 06:10 — REGNUM За прошедшие сутки ещё 45 540 пациентов с симптомами неизвестной лихорадки выявили власти Северной Кореи. Об этом 10 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Впервые с 12 мая суточный прирост пациентов с выявленной лихорадкой составил менее 50 тыс. человек. Всего в Северной Корее с конца апреля было выявлено более 4,34 млн пациентов с симптомами лихорадки. Их них выздоровели 4,26 млн человек, около 84 тыс. пациентов находятся под наблюдением медиков. Информация о новых случаях летального исхода не поступала, их число не поменялось и составило 71 случай смерти.

Отмечается, что власти КНДР, как предполагается, ведут учёт пациентов с симптомами лихорадки, не имея возможностей для точной диагностики заболевания. В частности, в Северной Корее, по всей видимости, недостаточно тестовых систем для выявления коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошлые сутки в Северной Корее было выявлено более 50 тыс. пациентов с симптомами неизвестной лихорадки.

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