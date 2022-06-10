Пекин, 10 июня, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Компания Great Wall Motor (GWM), крупнейший в Китае производитель спортивных внедорожников и пикапов, сообщила о месячном росте продаж автомобилей в мае на 48,9% в связи с возобновлением цепочки поставок и устранением проблем с логистикой, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

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Компания сообщила, что в мае было продано в общей сложности 80 062 автомобиля, в том числе 12 317 продано на зарубежных рынках. HAVAL, ведущий бренд внедорожников GWM, обеспечил общий рост продаж: в мае было продано 41 748 единиц. Почти половина из них была звездной моделью HAVAL H6.

Компания Great Wall Motor со штаб-квартирой в городе Баодин провинции Хэбэй на севере Китая, владеет несколькими автомобильными брендами, включая HAVAL, GWM Pickup, WEY и ORANGE.