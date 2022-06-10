Якутск, , 06:12 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что в Якутии вахтовики взорвали бурого медведя, стали поводом для проверки региональной природоохранной прокуратурой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Медведь Antranias

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«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о гуманном отношении к животным и иным вопросам», — пояснил он.

По результатам проверки надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и взорвали. Расправу сняли на видео, которое распространяется в соцсетях.