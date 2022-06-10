Виндхук, 10 июня, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Компания Rossing Uranium с китайскими инвестициями в Намибии, значительно превысила запланированные в бюджете производственные показатели, поскольку 2882 тонны оксида урана U3O8 (триурана откаоксид), добытые в течение 2021 года, представляют собой 16% рост по сравнению с 2020 годом, сообщил управляющий директор компании Йохан Кутзее, передает 9 июня агентство Синьхуа.

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Чтобы произвести продукт, шахтеру пришлось добыть 20,7 млн тонн породы и переработать 9,6 млн тонн руды, сказал Кутзее на презентации ежегодного отчета заинтересованных сторон за 2021 год в среду вечером.

«Мы смогли добиться этой превосходной производительности безопасно и эффективно благодаря целеустремленности и напряженной работе наших собственных сотрудников, а также поддержке со стороны подрядчиков, которые предоставляют нам услуги», — добавил он.

По словам Кутзее, Rossing Uranium в настоящее время продает часть своей продукции в рамках существующего портфеля долгосрочных контрактов, а оставшаяся доступная продукция была продана группе China National Nuclear Corporation (CNNC).

«В 2021 году 76% объема продаж было поставлено в Азию, из которых 90% было продано мажоритарному акционеру CNUC/CNNC. Оставшиеся 24% объема продаж были поставлены в рамках портфеля долгосрочных контрактов в Северную Америку, Европу, Ближний Восток и Африку», — добавил он.

По словам Кутзее, на конец декабря 2021 года в Rossing работало в общей сложности 943 постоянных сотрудника, 99% из которых были намибийцами.