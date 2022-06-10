Москва, 10 июня, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Военнослужащие России доставили 100 тонн гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Речь идет о продуктах питания и предметах первой необходимости. Приоритет в предоставлении помощи отдается семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Распределять помощь помогают волонтеры, которые разносят вещи и продовольствие по районам и домам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава Крыма Сергей Аксёнов объявил, что 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования (КРИППО).