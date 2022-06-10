Екатеринбург, 10 июня, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Киргизией строятся не только на экономическом интересе, но ещё и на дружеских и культурных связях. Об этом на IX межрегиональной Российско-киргизской конференции в Екатеринбурге заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

По его словам, это приобретает особую значимость в условиях санкционного давления на Россию. «Растёт роль межрегиональных контактов, формируется запрос на поддержку национальных валют и повышение их доли в расчётах между нашими странами», — сказал министр. И добавил, что всё чаще рынок делает выбор в пользу надёжных контактов.

Его коллега — министр экономики и инвестиций Киргизии Донияр Амангельдиев — отметил особо, что укреплению отношений помогают конструктивные переговоры на всех уровнях и частые встречи. Также к положительным факторам он отнёс регулярные бизнес-миссии и работу на выставках.

Как сообщало ИА REGNUM, форум проходит на Урале 8–10 июня.