Сеул, , 06:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено инициировать проведение масштабных исследований так называемого явления «долгого COVID-19», когда у переболевших продолжительное время сохраняются отдельные симптомы коронавирусной инфекции. Об этом заявил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су в ходе пресс-конференции.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

«Множество людей продолжают страдать от последствий COVID-19, однако у нас нет каких-либо исследований по этому вопросу», — заявил он.

Глава южнокорейского правительства отметил, что по итогам изучения этого явления будут составлены необходимые рекомендации по лечению постковидного синдрома. Также власти Южной Кореи намерены создать совет по борьбе с инфекционными заболеваниями. По мнению Хан Док Су, это поможет упорядочить мнения экспертов и составить правильную государственную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее с марта 2022 года наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. В середине марта, как считают эксперты, республика прошла пик заболеваемости, когда в стране за сутки выявляли около 600 тыс. зараженных SARS-CoV-2.